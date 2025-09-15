Loin de l’OM, Longoria prépare une folie !

Alexis Brunet

Depuis 2021, Pablo Longoria est le président de l’OM. On ne sait pas pendant combien d’années l’Espagnol va continuer son travail à Marseille, toutefois il a déjà des grands projets pour l’après. En effet, le dirigeant phocéen a affirmé qu’à l’avenir il se voyait pourquoi pas racheter un club, sans pour autant donner plus de précisions sur son possible choix.

Cet été encore, Pablo Longoria a été un homme très occupé. Le président de l'OM a dû gérer un mercato très agité avec de très nombreux départs, mais aussi énormément d’arrivées. Un rythme qui pourrait user l’Espagnol, qui réfléchit déjà à l’après.

Longoria pense à racheter un club Nul ne sait encore combien de temps Pablo Longoria réussira à tenir ce rythme effréné, mais en tout cas le dirigeant de l’OM a déjà prévu ce qu’il fera après son passage à Marseille. Dans une interview accordée à Marca, l’Espagnol de 39 ans a affirmé qu’il pensait à racheter un club à l’avenir. « Je me pose toujours cette question (Que vous reste-t-il à faire ?). Souvent, on se dit qu'il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être réaliser quelque chose qui permette d'acheter un club... J'en parle avec Mateu Alemany. Je lui dis : « Bon sang, comme propriétaire, tu étais directeur général ». Je pose beaucoup de questions à Mateu sur cette époque où il était propriétaire. C'est peut-être une étape naturelle. Honnêtement, au début, je me demandais : « Que va-t-il se passer ensuite ? » Quand on est président, on commet une erreur et cela crée une frustration qui va au-delà du plaisir quotidien. Au fond, on finit par chercher comment devenir un meilleur président. »