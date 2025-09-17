PSG : Une star s’en va, l’incroyable geste

Après quatre saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par son club. Préférant disposer d'un gardien performant balle au pied, Luis Enrique a pris la décision de signer Lucas Chevalier. Professionnel jusqu'au bout, l'ancien mur du Milan AC aurait fait un dernier geste au vestiaire parisien selon son agent.
Comme un symbole, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG après avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière. Décisif, notamment en Ligue des champions, le portier italien a été poussé vers la sortie après avoir refusé de prolonger son contrat. Remplacé par Lucas Chevalier au PSG, Donnarumma a donné son accord à Manchester City, avec qui il s’est déjà montré décisif en Premier League. Invité de Radio CRC, son agent Enzo Raiola s’est prononcé sur ce grand défi en Angleterre.
« Guardiola était ravi d'accueillir Donnarumma »
« Guardiola était ravi d'accueillir Donnarumma dans l'équipe. Au-delà des questions techniques liées à l'utilisation de Gianluigi sur le terrain, il lui a demandé de donner un coup de pouce à l'équipe, car Manchester a besoin de quelqu'un qui puisse animer l'équipe. Donnarumma est un leader ; il est parfois un peu discret, mais dans les moments importants, il se fait toujours entendre » a confié le représentant de Donnarumma.
Le beau cadeau de Donnarumma
Raiola a aussi tenu à mettre en avant le côté humain de Donnarumma. Après avoir appris son départ du PSG, le portier italien aurait offert un petit cadeau à ses coéquipiers. « Tout ce qu'il fait, il le fait toujours de son plein gré. Par exemple, avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, il a écrit une lettre à tous les joueurs parisiens, rédigée dans toutes les langues des joueurs, et il l'a distribuée à tous, comme l'a expliqué Dembelé » a déclaré le représentant italien avant le match de Ligue des champions face au Napoli.