PSG : Une star s’en va, l’incroyable geste

Après quatre saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par son club. Préférant disposer d'un gardien performant balle au pied, Luis Enrique a pris la décision de signer Lucas Chevalier. Professionnel jusqu'au bout, l'ancien mur du Milan AC aurait fait un dernier geste au vestiaire parisien selon son agent.

Comme un symbole, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG après avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière. Décisif, notamment en Ligue des champions, le portier italien a été poussé vers la sortie après avoir refusé de prolonger son contrat. Remplacé par Lucas Chevalier au PSG, Donnarumma a donné son accord à Manchester City, avec qui il s’est déjà montré décisif en Premier League. Invité de Radio CRC, son agent Enzo Raiola s’est prononcé sur ce grand défi en Angleterre.

« Guardiola était ravi d'accueillir Donnarumma » « Guardiola était ravi d'accueillir Donnarumma dans l'équipe. Au-delà des questions techniques liées à l'utilisation de Gianluigi sur le terrain, il lui a demandé de donner un coup de pouce à l'équipe, car Manchester a besoin de quelqu'un qui puisse animer l'équipe. Donnarumma est un leader ; il est parfois un peu discret, mais dans les moments importants, il se fait toujours entendre » a confié le représentant de Donnarumma.