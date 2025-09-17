Kvaratskhelia : Le PSG fait une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont absents plusieurs semaines et manqueront donc les débuts du PSG en Ligue des champions contre l'Atalanta ce mercredi soir. Mais contre le RC Lens, trois autres Parisiens sont également sortis sur blessure à savoir Lee Kang-In, Khvicha Kvaratskhelia et Lucas Beraldo. Mais finalement, deux d'entre eux sont bien présents dans le groupe.

Présent en conférence presse mardi en marge de la venue de l'Atalanta au Parc des Princes, Luis Enrique avait confirmé que Lee Kang-In sera disponible pour ce match, mais laissait planer le doute au sujet de Khvicha Kvaratskhelia : « Pour Kvara, on doit attendre ses sensations après l'entraînement du jour. Je ne sais pas là. Demain (mercredi), ce sera le moment de décider ».

Kvaratskhelia est bien dans le groupe pour l'Atalanta Mais le suspens a pris puisque le PSG a dévoilé le groupe retenu pour affronter l'Atalanta ce mardi. Et c'est officiel, Khvicha Kvaratskhelia est bien présent. Tout comme Lee Kang-In, également touché contre le RC Lens dimanche. Par conséquent, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo sont les seuls absents du côté du PSG.