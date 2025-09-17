Frayeur à l'OM, l'annonce troublante signée De Zerbi !

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria s'est incliné contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Lors des premières minutes de la rencontre, la bande à Kylian Mbappé a mis le feu dans la défense marseillaise. D'après Roberto De Zerbi, ses joueurs étaient apeurés lorsqu'ils sont entrés sur la pelouse merengue.

«Nous sommes entrés sur le terrain avec de la peur ou de la timidité»

Présent en conférence de presse ce mardi soir, Roberto De Zerbi est revenu sur les difficultés de son équipe en début de match. A en croire le coach de l'OM, ses protégés ont foulé le terrain du Santiago Bernabeu avec la peur au ventre. « Si je suis mécontent ? Je suis déçu, nous aurions pu gagner... Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs et ce n'est pas facile de trouver rapidement les bonnes connexions entre eux... Je pense que nous aurions pu faire mieux, je l'ai dit à mes joueurs. Ce n'est pas une critique, car ils se sont donnés à fond sur le terrain. C'est juste que nous aurions pu gagner. Nous sommes entrés sur le terrain avec de la peur ou de la timidité, puis nous nous sommes lâchés. Je regrette beaucoup qu'après le carton rouge de Carvajal, nous n'ayons pas été capables de remonter vingt ou trente mètres pour aller gagner le match. C'était le moment de prendre des risques », a avoué Roberto De Zerbi.