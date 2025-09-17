«Dangereux», Mbappé menacé par l’OM !

Kylian Mbappé a retrouvé un vieil adversaire en la personne de Leonardo Balerdi lors du choc entre le Real Madrid et l’OM ce mardi soir. Si l’Argentin n’a rien perdu de son agressivité, le Bondynois, lui, a gardé son sang-froid. Un duel tendu qui n’a pas laissé les observateurs indifférents.
L’OM affrontait un monument du football européen : le Real Madrid. Et les Phocéens se sont bien battus. Le groupe a longtemps rivalisé avec les anciens champions d'Europe avant de craquer en fin de match sur un penalty inscrit par Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé, l'ancien du PSG s'est rappelé au bon souvenir de l'OM.
Mbappé a retrouvé Balerdi
Tout au long de la rencontre, Mbappé a tenté de se défaire de Leonardo Balerdi, rugueux dans les duels. Si défenseur argentin de l'OM n’a jamais caché son envie de museler l'international français, ses interventions ont souvent frôlé la limite selon Eric Di Méco.
« Balerdi fait un peu peur quand même»
« Balerdi ? Il fait un peu peur quand même. Dans ses duels avec Mbappé, il a parfois été dangereux. J’ai été content de comment l’arbitre a interprété ces actions, parce que tu peux le payer cher » a lâché l'ancien joueur de l'OM durant l'After Foot sur RMC.