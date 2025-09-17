Bagarre avec un joueur de l'OM : Mbappé se lâche à la télévision !

L'Olympique de Marseille a fait plus que de la figuration au Santiago Bernabeu mardi soir pour son retour en Ligue des champions après trois années d'absence. Néanmoins, le club aux 15 couronnes en C1 a finalement pris le dessus sur le champion d'Europe 93 grâce à deux penalties de Kylian Mbappé. L'attaquant français, impliqué dans un duel perpétuel avec Leonardo Balerdi, a glissé un pique en zone mixte au défenseur de l'OM.
Entre Kylian Mbappé et Leonardo Balerdi, il y a eu un sacré rapprochement au Santiago Bernabeu. De par l'opposition entre le Real Madrid et l'OM mardi soir en marge de la première journée de saison régulière de Ligue des champions, et en raison de leurs positions dans les onze de départ de Xabi Alonso ainsi que de Roberto De Zerbi, les internationaux français et argentin se sont rendus coup pour coup.
Mbappé bousculé par Balerdi
Et plus particulièrement Leonardo Balerdi. Le défenseur de l'OM n'a pas lâché d'une semelle l'attaquant du Real Madrid en lui assénant plusieurs coups d'épaule assortis de tirages occasionnels de maillot. Ce qui est somme toute normale comme duel. La journaliste Margot Dumont, envoyée spécial de Canal+ au Santiago Bernabeu, a interrogé Kylian Mbappé en zone mixte après la victoire du cador de Liga sur l'OM (2-1).
«Je repars avec la victoire, deux buts, et le trophée d'homme du match»
« Il y a eu un gros duel avec Balerdi, il ne vous a pas lâché, parfois il vous mettait des coups d'épaule, il tirait votre maillot, comment avez-vous vécu ce duel dans le match ? Normal, pas mal de défenseurs font ça avec moi. J'ai l'habitude de nombreuses années maintenant. Il faut rester concentré dans son match. Son objectif à lui est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir je repars avec la victoire, deux buts, et le trophée d'homme du match ». a tout simplement reconnu Kylian Mbappé, glissant un petit tacle à Leonardo Balerdi à la fin de sa réponse pour Canal+. Le dernier rire revient donc au champion du monde tricolore et les trois points au Real Madrid.