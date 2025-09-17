Bagarre avec un joueur de l'OM : Mbappé se lâche à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a fait plus que de la figuration au Santiago Bernabeu mardi soir pour son retour en Ligue des champions après trois années d'absence. Néanmoins, le club aux 15 couronnes en C1 a finalement pris le dessus sur le champion d'Europe 93 grâce à deux penalties de Kylian Mbappé. L'attaquant français, impliqué dans un duel perpétuel avec Leonardo Balerdi, a glissé un pique en zone mixte au défenseur de l'OM.

Entre Kylian Mbappé et Leonardo Balerdi, il y a eu un sacré rapprochement au Santiago Bernabeu. De par l'opposition entre le Real Madrid et l'OM mardi soir en marge de la première journée de saison régulière de Ligue des champions, et en raison de leurs positions dans les onze de départ de Xabi Alonso ainsi que de Roberto De Zerbi, les internationaux français et argentin se sont rendus coup pour coup.

Mbappé bousculé par Balerdi Et plus particulièrement Leonardo Balerdi. Le défenseur de l'OM n'a pas lâché d'une semelle l'attaquant du Real Madrid en lui assénant plusieurs coups d'épaule assortis de tirages occasionnels de maillot. Ce qui est somme toute normale comme duel. La journaliste Margot Dumont, envoyée spécial de Canal+ au Santiago Bernabeu, a interrogé Kylian Mbappé en zone mixte après la victoire du cador de Liga sur l'OM (2-1).