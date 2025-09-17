OM - Greenwood : L'annonce troublante en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour son retour en Ligue des champions, l'OM s'est bien battu, mais s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir (2-1). Après la rencontre, Daniel Riolo a distribué les bons et les mauvais points sur RMC. Le journaliste s'est notamment arrêté sur Mason Greenwood, auteur encore une prestation décevante.

L’OM a débuté son parcours européen sur une défaite. Sur la pelouse de Madrid, le club marseillais s’est bien défendu, mais s’est incliné suite à deux penaltys de Kylian Mbappé. Sur RMC, Daniel Riolo estime que l’OM aurait pu aller chercher un mauvais résultat. Mais certains joueurs se sont montrés loin de leur meilleur niveau.

Greenwood pas au niveau selon Greenwood Durant l’After Foot, Riolo s’est notamment arrêté sur Mason Greenwood. Très attendu durant cette édition de Ligue des champions, l’attaquant anglais ne s’est pas montré à son aise face au Real Madrid, malgré sa passe décisive pour Timothy Weah.