OM - Greenwood : L'annonce troublante en direct !

Pour son retour en Ligue des champions, l'OM s'est bien battu, mais s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir (2-1). Après la rencontre, Daniel Riolo a distribué les bons et les mauvais points sur RMC. Le journaliste s'est notamment arrêté sur Mason Greenwood, auteur encore une prestation décevante.
L’OM a débuté son parcours européen sur une défaite. Sur la pelouse de Madrid, le club marseillais s’est bien défendu, mais s’est incliné suite à deux penaltys de Kylian Mbappé. Sur RMC, Daniel Riolo estime que l’OM aurait pu aller chercher un mauvais résultat. Mais certains joueurs se sont montrés loin de leur meilleur niveau.
Greenwood pas au niveau selon Greenwood
Durant l’After Foot, Riolo s’est notamment arrêté sur Mason Greenwood. Très attendu durant cette édition de Ligue des champions, l’attaquant anglais ne s’est pas montré à son aise face au Real Madrid, malgré sa passe décisive pour Timothy Weah.
« C'est bizarre »
« Greenwood, je me demande s’il n’est pas fait comme ça. Fort contre les faibles et faible contre les forts, il y a un peu de ça. Un peu d'intermittence, tu ne sais pas s’il est vraiment connecté au collectif. Qu'est-ce qu'il fait dans le collectif ? Je ne sais pas, c'est bizarre » a confié Riolo.