OM - Transfert de Greenwood : Réunion au sommet à l’étranger !

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Mason Greenwood a finalement été conservé par l'OM qui compte sur lui, notamment pour la campagne de Ligue des Champions. Et Medhi Benatia révèle d'ailleurs une réunion au sommet qui s'était tenue au début de l'été afin de statuer sur le cas Greenwood.
Élément majeur du secteur offensif de l'OM la saison passée, Mason Greenwood (23 ans) a réussi à s'imposer comme un joueur incontournable du onze de Roberto De Zerbi. L'attaquant anglais a donc logiquement attiré l'oeil sur le marché des transferts au cours du mercato estival, et il avait notamment été question d'un transfert très lucratif en Arabie Saoudite. Mais l'OM a finalement décidé de conserver Greenwood et ses autres forces vives comme l'a expliqué Medhi Benatia dans les colonnes du Monde.
« Garder des joueurs comme Greenwood, Hojbjerg... »
Le directeur sportif de l'OM annonce qu'au cours d'une réunion au sommet aux USA l'été dernier avec notamment le propriétaire Frank McCourt, il a été décidé de bloquer Greenwood : « Depuis le premier jour de la réflexion, aux Etats-Unis avec Frank McCourt, Pablo et le coach, on a pointé le renfort de la ligne défensive comme une priorité. L’autre était de garder des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot : continuer à se renforcer et ne pas vendre nos meilleurs éléments », indique Benatia.
Benatia ravi du mercato
L'OM a donc gardé son meilleur attaquant, et Benatia se félicite également du recrutement effectué pour renforcer l'arrière-garde : « Aujourd’hui, on a fait venir Medina, un joueur incroyable en matière de leadership, ainsi que Nayef Aguerd, défenseur central international marocain, et, cerise sur le gâteau, Benjamin Pavard, un champion du monde qui a tout gagné, et qui, contre Lorient, sort une prestation de haut niveau après seulement deux entraînements avec nous. Aujourd’hui, la ligne défensive est la ligne la plus forte de l’équipe, et peut-être même la plus forte que j’ai vue à l’OM. C’est vrai qu’on a perdu Adrien Rabiot, qu’on aurait souhaité garder, mais on s’est renforcé partout », poursuit le dirigeant marseillais.