OM - Transfert de Greenwood : Réunion au sommet à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ durant le mercato estival, Mason Greenwood a finalement été conservé par l'OM qui compte sur lui, notamment pour la campagne de Ligue des Champions. Et Medhi Benatia révèle d'ailleurs une réunion au sommet qui s'était tenue au début de l'été afin de statuer sur le cas Greenwood.

Élément majeur du secteur offensif de l'OM la saison passée, Mason Greenwood (23 ans) a réussi à s'imposer comme un joueur incontournable du onze de Roberto De Zerbi. L'attaquant anglais a donc logiquement attiré l'oeil sur le marché des transferts au cours du mercato estival, et il avait notamment été question d'un transfert très lucratif en Arabie Saoudite. Mais l'OM a finalement décidé de conserver Greenwood et ses autres forces vives comme l'a expliqué Medhi Benatia dans les colonnes du Monde.

« Garder des joueurs comme Greenwood, Hojbjerg... » Le directeur sportif de l'OM annonce qu'au cours d'une réunion au sommet aux USA l'été dernier avec notamment le propriétaire Frank McCourt, il a été décidé de bloquer Greenwood : « Depuis le premier jour de la réflexion, aux Etats-Unis avec Frank McCourt, Pablo et le coach, on a pointé le renfort de la ligne défensive comme une priorité. L’autre était de garder des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot : continuer à se renforcer et ne pas vendre nos meilleurs éléments », indique Benatia.