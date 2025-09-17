Scandale à l’OM : La grosse accusation en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré une ouverture du score signée Timothy Weah, l’Olympique de Marseille s'est incliné face au Real Madrid pour son entrée en lice en Ligue des champions (2-1). Deux penalties transformés par Kylian Mbappé, dont un très controversé en fin de match, laissent un goût amer aux Marseillais. Les décisions arbitrales font polémique et suscitent l'incompréhension chez certains observateurs comme Samir Nasri.

L’OM avait pourtant fait les choses dans l’ordre. Sérieux et appliqués, les hommes de Roberto de Zerbi avaient surpris le Real Madrid en ouvrant le score dès la 22e minute grâce à une belle réalisation de Timothy Weah. Portés par une belle intensité, les hommes de Roberto De Zerbi ont longtemps tenu tête au géant madrilène. Mais le match a basculé sur deux penalties accordés aux Espagnols, tous deux transformés par Kylian Mbappé. Si le premier peut être considéré comme légitime, le second, sifflé pour une main de Facundo Medina en fin de match, a déclenché une vive polémique.

De Zerbi crie au scandale Pour Roberto de Zerbi, l'arbitre de la rencontre a commis une grosse erreur. « Je pense qu'il n'y a pas pénalty, c'est honteux, je suis désolé. Et je l'aurais dit si ça avait été de mon côté. Pour moi il n'y a pas pénalty, jamais. Jamais » a confié le coach de l'OM. Pour Samir Nasri, la décision d'Irfan Peljto a peut-être prise pour compenser l'expulsion de Dani Carvajal en deuxième période.