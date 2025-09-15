OM - Nasri : Les retrouvailles annoncées à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils ont partagé le vestiaire de l’OM pendant la saison 2007/2008. Et à présent, ils vont se partager l’antenne sur Canal+ lors des soirées de Ligue des champions. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe ce lundi après-midi. Tout juste retraité, Mandanda devrait notamment couvrir l’Olympique de Marseille.

Steve Mandanda a été le chouchou du Vélodrome. « Il Fenomeno » comme il était surnommé dans les travaux de l’antre de l’OM a été reçu en héros en mai dernier pour le dernier match de la saison avec Rennes, qui sonnait le glas de son aventure bretonne. Quelques semaines plus tard, le champion du monde tricolore annonçait sa retraite après deux décennies sur les terrains.

Mandanda signe à Canal+ et retrouve Nasri Pour autant, Steve Mandanda ne va pas s’en éloigner. Comme révélé par L’Équipe, l’icône marseillaise a pris la décision d’endosser le costume de consultant chez Canal+ lors des soirées de Ligue des champions. Le média confie que Mandanda devrait intervenir à l’occasion des matchs de l’OM notamment, sans être de la partie pour autant mardi soir au pour Real Madrid - Olympique de Marseille.