OM - Nasri : Les retrouvailles annoncées à la télé !

Ils ont partagé le vestiaire de l’OM pendant la saison 2007/2008. Et à présent, ils vont se partager l’antenne sur Canal+ lors des soirées de Ligue des champions. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe ce lundi après-midi. Tout juste retraité, Mandanda devrait notamment couvrir l’Olympique de Marseille.
Steve Mandanda a été le chouchou du Vélodrome. « Il Fenomeno » comme il était surnommé dans les travaux de l’antre de l’OM a été reçu en héros en mai dernier pour le dernier match de la saison avec Rennes, qui sonnait le glas de son aventure bretonne. Quelques semaines plus tard, le champion du monde tricolore annonçait sa retraite après deux décennies sur les terrains.
Mandanda signe à Canal+ et retrouve Nasri
Pour autant, Steve Mandanda ne va pas s’en éloigner. Comme révélé par L’Équipe, l’icône marseillaise a pris la décision d’endosser le costume de consultant chez Canal+ lors des soirées de Ligue des champions. Le média confie que Mandanda devrait intervenir à l’occasion des matchs de l’OM notamment, sans être de la partie pour autant mardi soir au pour Real Madrid - Olympique de Marseille.
«Samir (Nasri), avec qui j'étais en Espoirs, n'arrêtait pas de me dire de venir à l'OM»
Des retrouvailles donc sur la chaîne cryptée entre Samir Nasri et Steve Mandanda qui se sont côtoyés à l’OM et en équipe de France. En interview la semaine dernière, le gardien affirmait que le Petit Prince de Marseille avait fait le forcing pour qu’il signe à l’époque. « L'OM, j'en avais un peu entendu parler. Samir (Nasri), avec qui j'étais en Espoirs, n'arrêtait pas de me dire de venir à l'OM. Et, un jour pendant les vacances, je me retrouve chez mes parents en banlieue parisienne et mon téléphone sonne. "Pape Diouf à l'appareil." "Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là !" C'était bien lui (il sourit). Je ne pouvais pas imaginer le président de l'OM appeler le gardien du Havre en Ligue 2 ».