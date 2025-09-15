«Des joueurs défigurés» : Une bagarre de folie éclate à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des moments très chaud de l'été en Ligue 1. Le soir de la première journée du championnat entre Rennes et l'OM, une bagarre a explosé dans le vestiaire marseillais notamment entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Un accrochage qui a eu pour conséquence le départ des deux joueurs. Et Pablo Longoria revient sur cette bagarre qu'il juge très violente.

Durant l'été, une bagarre a éclaté dans le vestiaire de l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Placés sur la liste des transferts, les deux joueurs ont quitté le club à la suite de cet épisode dont il est difficile de connaître la violence exacte tant les récits diverges. Cependant, Pablo Longoria assure qu'il a vu des joueurs défigurés sortir du vestiaire.

«Le visage complètement défiguré» « Je n'étais pas dans les vestiaires, mais jamais dans ma vie, je n'ai vu des personnes sortir d'un vestiaire avec le visage complètement blanc, et complètement défiguré. Dans la vie, il ne faut jamais regretter quand on pense prendre la bonne décision avec de fortes convictions », lâche le président de l'OM au micro de France Inter, avant de poursuivre.