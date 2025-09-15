«Des joueurs défigurés» : Une bagarre de folie éclate à l'OM !

C'est l'un des moments très chaud de l'été en Ligue 1. Le soir de la première journée du championnat entre Rennes et l'OM, une bagarre a explosé dans le vestiaire marseillais notamment entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Un accrochage qui a eu pour conséquence le départ des deux joueurs. Et Pablo Longoria revient sur cette bagarre qu'il juge très violente.
Durant l'été, une bagarre a éclaté dans le vestiaire de l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Placés sur la liste des transferts, les deux joueurs ont quitté le club à la suite de cet épisode dont il est difficile de connaître la violence exacte tant les récits diverges. Cependant, Pablo Longoria assure qu'il a vu des joueurs défigurés sortir du vestiaire.
«Le visage complètement défiguré»
« Je n'étais pas dans les vestiaires, mais jamais dans ma vie, je n'ai vu des personnes sortir d'un vestiaire avec le visage complètement blanc, et complètement défiguré. Dans la vie, il ne faut jamais regretter quand on pense prendre la bonne décision avec de fortes convictions », lâche le président de l'OM au micro de France Inter, avant de poursuivre.
«Il faut prendre des bonnes décisions pour le bien de ton collectif»
« C'est un joueur qui nous a donné beaucoup la saison dernière et je ne change pas un mot sur ce que je pense d'Adrien. Mais le football, ce n'est pas un sport individuel. C'est un espoir collectif, et il faut prendre des bonnes décisions pour le bien de ton collectif », ajoute Pablo Longoria.