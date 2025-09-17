Real Madrid - OM : Une star choque l'Espagne !

Le onze de départ aligné par Xabi Alonso contre l'OM a été particulièrement commenté en Espagne. Et pour cause, l'entraîneur du Real Madrid a choisi d'aligner Rodrygo au poste d'ailier droit à la place de Vinicius Junior entré en jeu en fin de match. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler.
Le onze de départ aligné par Xabi Alonso contre l'OM mercredi soir ne manque pas de faire parler. Et pour cause, Vinicius Junior a démarré sur le banc puisque Rodrygo lui a été préféré au coup d'envoi aux côtés de Kylian Mbappé et Franco Mastantuono. Une situation qui suscite un vif débat en Espagne notamment sur le plateau de l'émission El Larguero.
«L'avertissement à Vinicius est très sérieux»
« L'avertissement à Vinicius est très sérieux, c'est lui qui doit d'abord se remettre en question, car il n'est pas performant. Il a essayé, il a essayé de déborder, mais il n'y arrive pas. Il doit accepter que c'est le Real Madrid de Mbappé. Courtois et l'avant-centre sont intouchables », confie par exemple le journaliste Antonio Romero au micro de La Cadena SER.
«Il n'est pas titulaire indiscutable au Real Madrid»
Un avis partagé par Anton Maena qui qui s'inquiète de la descente aux enfers de Vinicius Junios : « Nous ne sommes pas conscients de l'ampleur de ce qui commence à se passer au Real Madrid... avec Vinicius. Il était Ballon d'Or il y a 10 mois et maintenant il est remplaçant. Parce que Rodrygo fait deux demi-bonnes performances. Il a été remplaçant dans 2 des 5 matchs. Il n'est pas titulaire indiscutable au Real Madrid ».