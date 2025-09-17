Real Madrid - OM : Une star choque l'Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le onze de départ aligné par Xabi Alonso contre l'OM a été particulièrement commenté en Espagne. Et pour cause, l'entraîneur du Real Madrid a choisi d'aligner Rodrygo au poste d'ailier droit à la place de Vinicius Junior entré en jeu en fin de match. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler.

Le onze de départ aligné par Xabi Alonso contre l'OM mercredi soir ne manque pas de faire parler. Et pour cause, Vinicius Junior a démarré sur le banc puisque Rodrygo lui a été préféré au coup d'envoi aux côtés de Kylian Mbappé et Franco Mastantuono. Une situation qui suscite un vif débat en Espagne notamment sur le plateau de l'émission El Larguero.

«L'avertissement à Vinicius est très sérieux» « L'avertissement à Vinicius est très sérieux, c'est lui qui doit d'abord se remettre en question, car il n'est pas performant. Il a essayé, il a essayé de déborder, mais il n'y arrive pas. Il doit accepter que c'est le Real Madrid de Mbappé. Courtois et l'avant-centre sont intouchables », confie par exemple le journaliste Antonio Romero au micro de La Cadena SER.