OM - «Ils m’ont appelé» : Une star du Real Madrid contactée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très excité à l'idée d'affronter l'OM ce mardi soir en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni se fait un plaisir de jouer contre un club français. Et le milieu de terrain des Bleus avoue d'ailleurs avoir été contacté de partout pour des demandes d'invitation en tribunes pour ce match...

Le Real Madrid s'apprête à recevoir l'OM dans son enceinte de Santiago Bernabeu ce mardi soir pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions, l'occasion donc pour Aurélien Tchouaméni de croiser de nouveau la route d'un club français en Coupe d'Europe. Et dans les colonnes du Parisien, le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid a fait une révélation au sujet de ce choc contre l'OM.

« Pas mal de personnes m’ont appelé » « Oui, en tant que Français, Marseille c’est un match particulier. Pas mal de personnes m’ont appelé pour me demander des places, ça montre l’engouement qu’il y aura autour de cette rencontre. C’est toujours un plaisir de pouvoir jouer contre des clubs français, j’ai hâte ! », indique Tchouaméni.