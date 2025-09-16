Kylian Mbappé : Coup de tonnerre en Espagne ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé entame l’acte II de sa pièce au Real Madrid. Nouveau chapitre avec la volonté assumée d’aller chercher des titres majeurs. L’attaquant star de la Casa Blanca ne suffira cependant pas d’après un journaliste d’AS qui a dressé un constat clair sur la situation du club merengue.

4 buts en 4 matchs de Liga. Voici le bilan de Kylian Mbappé pour le début de sa 2ème saison au Real Madrid. Néanmoins, quand bien même le Français a fait mieux que le premier exercice de Cristiano Ronaldo à la Casa Blanca la saison dernière et marche sur ses plate-bande pour le moment, il va y avoir des limites.

«Xabi aura besoin de plus que la meilleure version du Français» C’est du moins le ressenti de Marco Ruiz. « Mbappé a commencé la saison à la manière de Cristiano, atteignant cette moyenne d'un but par match à laquelle le Portugais nous avait habitués et tirant l'équipe vers le haut. Mais je crains que pour atteindre les véritables objectifs, la Liga et la Ligue des champions, Xabi aura besoin de plus que la meilleure version du Français ».