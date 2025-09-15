Kylian Mbappé : «La dictature» annoncée en Espagne !

Auteur d’un très bon début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’impose déjà comme le leader absolu du club madrilène sous les ordres de Xabi Alonso. L’attaquant français rayonne devant le but, au plus grand plaisir des supporters, mais également de la presse espagnole, qui a qualifiée les performances du Bondynois de « dictature ».
Le Real Madrid réalise un début de saison parfait. Ce samedi, les Merengue ont enchaîné avec un quatrième succès d’affilée en championnat en battant la Real Sociedad à l’extérieur (1-2). Auteur d’un but et d’une passe décisive, Kylian Mbappé s’est de nouveau imposé comme le meilleur joueur de la rencontre côté madrilène. Déjà auteur de quatre buts en quatre matchs en Liga et également buteur lors des deux rencontres de l’équipe de France, le Français se régale en ce début de saison.
« Le début de saison a été excellent pour l'équipe, et le mien aussi »
« Je veux tout donner pour ce maillot. J'ai marqué un but aujourd'hui, mais l'équipe fait tout son possible pour que je puisse bien jouer. Cette passe décisive m'a fait très plaisir et a été très importante, car nous avons gagné grâce au deuxième but. Le début de saison a été excellent pour l'équipe, et le mien aussi. Je veux me donner à 100% pour cette équipe, pour ce grand groupe que nous avons construit. Je veille toujours à avoir un esprit d'équipe », confiait Kylian Mbappé en zone mixte à l’issue de la rencontre.
« Ce footballeur qui incarne une sorte de dictature sportive »
De son côté, la presse espagnole est dithyrambique au sujet du numéro 10 : « Ce Mbappé 2.0 que Xabi a découvert est une excellente nouvelle. Le joueur pour lequel Madrid s'est battu pendant plus de cinq ans est enfin arrivé. Quelqu'un qui, au-delà de l'aspect sportif, est capable de mener les projets sur le plan moral. Ce footballeur qui incarne une sorte de dictature sportive, comme Cristiano l'a fait au sein du club pendant une décennie. En définitive, un joueur vedette », écrit ainsi le journaliste Marco Ruiz dans les colonnes de AS.