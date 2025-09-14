«Ce n’est pas normal», l'annonce du clan Mbappé qui choque !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les récentes déclarations de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, dans L’Équipe ont fait parler. En évoquant l’absence de moments de solitude de son fils, elle a suscité de vives réactions. Parmi elles, celles de Jérémy Ménez, ancien international, qui a exprimé à la fois sa surprise et son expérience personnelle.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Fayza Lamari, mère et conseillère de Kylian Mbappé, a surpris en dévoilant certains aspects du quotidien de son fils. « En fait, il n’a jamais un moment à lui. Hier, je lui ai dit : Passe ton permis de conduire. Au moins, tu seras seul dans ta voiture », a-t-elle confié. La sortie a d’ailleurs provoqué un flot de réactions, notamment de la part d’anciens joueurs comme Samir Nasri et Jérémy Ménez, qui se sont dits surpris par la teneur de ces confidences.

« J'étais assez surpris » « Même si je ne le connais pas personnellement, c’est vrai que de l’extérieur on a l’impression que c’est un mec qui veut quand même contrôler pas mal de choses, qui est assez curieux, qui s’intéresse à beaucoup de choses. Donc j’étais assez surpris de lire les déclarations de sa mère sur la carte de crédit, ou sur le permis… Il a envie de tout voir, de savoir tout faire pour moi, donc j’étais assez surpris » a confié Menez sur le plateau de Canal +.