«Ce n’est pas normal», l'annonce du clan Mbappé qui choque !

Les récentes déclarations de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, dans L’Équipe ont fait parler. En évoquant l’absence de moments de solitude de son fils, elle a suscité de vives réactions. Parmi elles, celles de Jérémy Ménez, ancien international, qui a exprimé à la fois sa surprise et son expérience personnelle.
Dans un entretien accordé à L’Équipe, Fayza Lamari, mère et conseillère de Kylian Mbappé, a surpris en dévoilant certains aspects du quotidien de son fils. « En fait, il n’a jamais un moment à lui. Hier, je lui ai dit : Passe ton permis de conduire. Au moins, tu seras seul dans ta voiture », a-t-elle confié. La sortie a d’ailleurs provoqué un flot de réactions, notamment de la part d’anciens joueurs comme Samir Nasri et Jérémy Ménez, qui se sont dits surpris par la teneur de ces confidences.
« J'étais assez surpris »
« Même si je ne le connais pas personnellement, c’est vrai que de l’extérieur on a l’impression que c’est un mec qui veut quand même contrôler pas mal de choses, qui est assez curieux, qui s’intéresse à beaucoup de choses. Donc j’étais assez surpris de lire les déclarations de sa mère sur la carte de crédit, ou sur le permis… Il a envie de tout voir, de savoir tout faire pour moi, donc j’étais assez surpris » a confié Menez sur le plateau de Canal +.
Menez raconte son expérience
Pour illustrer son propos, Jérémy Ménez a fait un parallèle avec sa propre expérience. « Mes premières années, ça m’est arrivé à Sochaux. J’ai ramené mon grand-frère avec moi parce que j’étais encore très jeune, je n’avais pas de permis, et je ne pouvais plus rester au centre de formation… Mon frère est venu, et on a pris un appartement ensemble, on a vécu ensemble pendant 4-5 ans, pour que je m’acclimate au monde professionnel, que je passe mon permis, que je mange correctement… Puis, au bout de quatre ou cinq ans, j’ai commencé à faire pas mal de choses tout seul, et lui a fait son chemin, puis j’ai fait le mien aussi tout seul. Je pense que c’est important pour s’acclimater et s’intégrer dans un groupe, de savoir toutes ces choses-là » a déclaré l'ancien international français.