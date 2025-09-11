«Attention», la mère de Mbappé lâche un énorme coup de pression au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien espoir du PSG aujourd’hui en deuxième division belge, Kays Ruiz-Atil est revenu sur une anecdote racontée par Ander Herrera et Angel Di María à propos de son style de vie et de ses débuts au club parisien. Il évoque aussi les conseils de la mère de Kylian Mbappé pour mieux gérer sa jeunesse et sa carrière.

Il y a quelques jours, Ander Herrera confiait dans une interview une anecdote marquante sur Kays Ruiz-Atil, ancien grand espoir du PSG. Selon lui, Angel Di María s’était exclamé : « Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior. Crois-moi, tu verras. »

L'avertissement lancé par le clan Mbappé Depuis, Kays Ruiz-Atil fait l'objet d'insultes sur les réseaux sociaux. Dans un long entretien accordé à RMC Sport, le joueur, aujourd'hui en deuxième division belge, s'est expliqué. Il est aussi revenu sur les nombreuses mises en garde durant son passage au PSG, notamment de la mère de Kylian Mbappé.