«Attention», la mère de Mbappé lâche un énorme coup de pression au PSG

Ancien espoir du PSG aujourd’hui en deuxième division belge, Kays Ruiz-Atil est revenu sur une anecdote racontée par Ander Herrera et Angel Di María à propos de son style de vie et de ses débuts au club parisien. Il évoque aussi les conseils de la mère de Kylian Mbappé pour mieux gérer sa jeunesse et sa carrière.
Il y a quelques jours, Ander Herrera confiait dans une interview une anecdote marquante sur Kays Ruiz-Atil, ancien grand espoir du PSG. Selon lui, Angel Di María s’était exclamé : « Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior. Crois-moi, tu verras. »
L'avertissement lancé par le clan Mbappé
Depuis, Kays Ruiz-Atil fait l'objet d'insultes sur les réseaux sociaux. Dans un long entretien accordé à RMC Sport, le joueur, aujourd'hui en deuxième division belge, s'est expliqué. Il est aussi revenu sur les nombreuses mises en garde durant son passage au PSG, notamment de la mère de Kylian Mbappé.
« J'étais trop jeune et immature »
« Si on m’avait mis en garde ? Oui, Herrera et Di Maria justement. Kimpembe aussi. La maman de Kylian (Mbappé) m’a même prévenu par rapport aux soirées que je faisais. Une fois, on était sur le parking des pros à la fin de l’entraînement et elle m’a dit: ‘Attention, arrête de sortir, on entend beaucoup ton prénom dans les soirées parisiennes’. Mais j’étais trop jeune et immature, je ne voulais pas comprendre. Je voulais profiter comme quelqu’un de mon âge » a répondu Ruiz-Atil.