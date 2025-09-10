PSG - Nouveau clash improbable : Il règle ses comptes sur Instagram !

Comme l’a récemment révélé Ander Herrera, Angel Di Maria s’était montré critique à l’encontre de l’ancien grand espoir du PSG Kays Ruiz-Atil à l’époque au sein du club de la capitale. Et le milieu de terrain de 23 ans, qui évolue aujourd’hui en deuxième déivision belge, a répondu à ce clash sur son compte Instagram.
Récemment interrogé dans l’émission Tengo Un Plan, Ander Herrera révélait avoir eu un échange assez surréaliste à l’époque avec Angel Di Maria au PSG. Le milieu de terrain espagnol lui confiait être impressionné par le niveau de jeu du jeune Kays Ruiz-Atil, qui était considéré à l’époque comme un grand espoir du PSG, mais Di Maria l’avait quant à lui dénigré.
Di Maria a chargé Ruiz-Atil
« Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior. Crois-moi, tu verras », aurait répondu Angel Di Maria à Ander Herrera. Et Kays Ruiz-Atil a réagi à ces révélations via une story postée lundi sur son compte Instagram, dans laquelle l’ancien crack du PSG règle ses comptes.
« Les mêmes qui me complimentaient hier… »
« Je vois, j’entends ce qu’il se dit. Ça me fait sourire, ceux qui me critiquent aujourd’hui sont souvent les mêmes qui me complimentaient hier. J’étais jeune, j’ai fait des erreurs comme tout le monde, je les ai assumées et je ne vis pas dans le passé. Je me concentre sur le futur. Le reste, je le laisse derrière moi. Tout le monde a son avis sur moi, cependant, Allah seul sait. Faut passer à autre chose », indique l’ancien joueur du PSG, qui évolue aujourd’hui en deuxième division belge.