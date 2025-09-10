PSG - Nouveau clash improbable : Il règle ses comptes sur Instagram !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme l’a récemment révélé Ander Herrera, Angel Di Maria s’était montré critique à l’encontre de l’ancien grand espoir du PSG Kays Ruiz-Atil à l’époque au sein du club de la capitale. Et le milieu de terrain de 23 ans, qui évolue aujourd’hui en deuxième déivision belge, a répondu à ce clash sur son compte Instagram.

Récemment interrogé dans l’émission Tengo Un Plan, Ander Herrera révélait avoir eu un échange assez surréaliste à l’époque avec Angel Di Maria au PSG. Le milieu de terrain espagnol lui confiait être impressionné par le niveau de jeu du jeune Kays Ruiz-Atil, qui était considéré à l’époque comme un grand espoir du PSG, mais Di Maria l’avait quant à lui dénigré.

Di Maria a chargé Ruiz-Atil « Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior. Crois-moi, tu verras », aurait répondu Angel Di Maria à Ander Herrera. Et Kays Ruiz-Atil a réagi à ces révélations via une story postée lundi sur son compte Instagram, dans laquelle l’ancien crack du PSG règle ses comptes.