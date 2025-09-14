Un «ami» de Kylian Mbappé à l’OM : La signature importante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques jours d’affronter l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé s’est prononcé sur ses retrouvailles avec le rival du PSG, l’occasion pour lui d’évoquer brièvement sa relation avec Medhi Benatia, qu’il présente comme un «ami». Arrivé à l’OM en novembre 2023, le Marocain s’est imposé comme un membre essentiel de la formation phocéenne.

Mardi, l’Olympique de Marseille entame sa campagne européenne. Et pour son retour en Ligue des champions, le club phocéen aura fort à faire avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, invaincu en ce début de saison grâce notamment à un Kylian Mbappé en très grande forme, avec 4 buts en autant de matchs en Liga. La rencontre sera justement l’occasion pour l’ancienne star du PSG de croiser la route de Medhi Benatia, l’un de ses amis.

« Medhi Benatia, c’est un ami », explique Mbappé avant d’affronter l’OM « Je marque beaucoup de buts contre l’OM, mais ils ont beaucoup changé, a confié Kylian Mbappé dans Téléfoot concernant ce match face à l’OM. Nouveau projet, avec Medhi, c’est un ami Medhi Benatia. On va voir, c’est cool de retrouver des équipes françaises, en plus on joue au Bernabéu, ça va être un match sympa. Ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Champions League. Ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler des bons vieux souvenirs j’espère. »