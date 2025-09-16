Polémique au Real Madrid : La punchline de Daniel Riolo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré sa nouvelle victoire contre la Real Sociedad samedi (2-1), le Real Madrid a une nouvelle fois regretté certains décisions arbitrales. Le club espagnol pousse pour faire annuler le carton rouge de sa recrue Dean Huijsen, une polémique qui a pris de l'ampleur en Espagne ces derniers jours. Pas de quoi scandaliser Daniel Riolo en revanche...

La saison dernière, le Real Madrid avait déjà fait couler beaucoup d'encre en n'hésitant pas à se révolter contre l'arbitrage. Le club de la capitale a renouvelé ses attaques, qualifiant le championnat espagnol de « honte. » Pour Daniel Riolo, il faudrait arrêter de se concentrer sur ses histoires d'arbitrage.

Daniel Riolo répond au Real Madrid Suscitant une grosse polémique en Espagne malgré sa 4ème victoire en 4 matches, le Real Madrid n'en démord pas et veut obtenir gain de cause. Une situation qui amuse Daniel Riolo qui trouve l'attitude du club déplorable. « Alors eux... Ils écrivent une histoire parallèle. Demain, je leur dis qu’il y a un championnat sur Mars, ils viendront » lâche-t-il en direct de l'After Foot sur RMC dimanche.