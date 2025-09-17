Vinicius Jr à Paris, la trahison inattendue !

Pierrick Levallet

Le 22 septembre prochain, France Football va rendre son verdict pour le Ballon d’Or. Le voile sera levé concernant l’identité du lauréat 2025. L’année dernière, Rodri avait créé la surprise en remportant le graal devant Vinicius Jr. Le Real Madrid s’était ainsi senti trahi, lésé, et n’avait donc pas assisté à la cérémonie.

D’ici quelques jours, nous connaîtrons enfin l’identité du lauréat du Ballon d’Or 2025. France Football va lever le voile le 22 septembre prochain. Ousmane Dembélé fait office de grand favori pour remporter le graal. Mais Lamine Yamal est son principal rival pour la prestigieuse distinction personnelle. Une surprise ne serait d’ailleurs pas à écarter pendant la cérémonie à Paris.

Vinicius Jr s'est senti trahi à Paris en 2024 Comme le rapporte AS, France Football souhaite garder le secret bien au chaud jusqu’au bout, afin de conserver le suspense. L’année dernière, Rodri avait été sacré à la surprise générale. Le milieu défensif de Manchester City avait devancé Vinicius Jr, désigné comme le grand favori. Le Real Madrid s’était d’ailleurs senti trahi, lésé, et n’avait pas assisté au gala à Paris.