Lamine Yamal, le «problème» dénoncé en direct !

Blessés lors de la trêve internationale, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont vu le PSG exprimer une colère noire envers la FFF et Didier Deschamps. Un avis partagé par Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, envers la Fédération espagnole. Il est vrai que les blessés sont nombreux en ce début de saison. Pour Daniel Riolo, le problème est tout trouvé...

De retour au FC Barcelone après la trêve internationale, Lamine Yamal n'était pas présent face à Valence en raison de douleurs au niveau du pubis. Si son absence n'a pas empêché la large victoire du club, Hansi Flick n'a pas caché sa colère envers la Fédération espagnole. Le même son de cloche a été entendu du côté du PSG. Les joueurs sont mis à lourde contribution en ce moment, la faute à un calendrier trop chargé...

Le PSG et le FC Barcelone poussent un coup de gueule Comme le PSG pour Dembélé et Doué, Hansi Flick a également poussé un coup de gueule contre la Fédération espagnole après la blessure de Lamine Yamal. Nasser Al-Khelaïfi, lui, a vanté les mérites de cette fédération pour le bon traitement de Fabian Ruiz, une manière de piquer au vif la FFF. « C’est fantastique. Il a félicité la sélection. Mais dans le même temps, Flick les a traités de tocards pour Yamal » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.