Lamine Yamal : La grosse frayeur confirmée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Gros coup dur pour le FC Barcelone. Alors que le club catalan mise clairement sa stratégie autour de Lamine Yamal, le prodige de 18 ans a contracté un problème au pubis avec la sélection espagnole. Ainsi, le crack né en 2007 ne sera pas disponible pour la réception de Valence ce dimanche soir.

Un gros coup d’arrêt dans la saison de Lamine Yamal. Auteur de prestations une fois de plus impressionnantes sur ce début de saison, le prodige de 18 ans espérait continuer sur sa lancée. D’autant qu’avant la trêve internationale, le FC Barcelone a concédé le match nul face au Rayo Vallecano (1-1), lâchant des points importants dans la quête du titre en championnat.

Problème au pubis pour Yamal Malheureusement pour le Barça, Lamine Yamal va être indisponible pour le prochain match de Liga ce dimanche soir face à Valence à domicile (21h). En effet, la star née en 2007 a contracté un problème au pubis avec la sélection espagnole la semaine dernière, et n’est pas remise à temps.