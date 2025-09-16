Transfert de Mbappé : Il annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le Real Madrid à l'été 2024 après la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a vécu une première saison assez critiquée dans les rangs du club merengue. Aurélien Tchouaméni fait le point sur l'état physique et l'intégration de son compatriote, laissant présager de grandes choses pour Mbappé.

L'OM ira défier le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mardi soir en Ligue des Champions à Santiago Bernabeu, et la performance de l'ancienne star du PSG sera forcément scrutée de près. Pointé du doigt pour son intégration au sein du club merengue et ce malgré ses 44 buts inscrits la saison passée après son arrivée en provenance du Parc des Princes, Mbappé semble désormais en meilleure forme comme l'a indiqué Aurélien Tchouaméni, son coéquipier du Real Madrid.

« Il a aussi besoin d’adaptation » « Mieux préparé, je ne sais pas, car je suis sûr qu’il se prépare de la meilleure des manières. Après, venir au Real après toutes ces années passées en France, c’est forcément un changement pour lui. Et c’est un être humain, il a aussi besoin d’adaptation », confie Tchouaméni dans les colonnes du Parisien