Kylian Mbappé : La statistique terrifiante, le cauchemar continue à l’OM ?

14 victoires en 16 matchs disputés face à l’OM. Voici le bilan de Kylian Mbappé avec le PSG au moment de retrouver l’Olympique de Marseille cette fois-ci en tant que numéro 10 du Real Madrid. Ce mardi, le club phocéen signe son retour en Ligue des champions avec un déplacement au Santiago Bernabeu. L’occasion pour Mbappé de marquer son 11ème but face à l’Olympique de Marseille ?
L’Olympique de Marseille s’attaque à un gros morceau. Au Santiago Bernabeu, ce mardi 16 septembre pour la première journée de saison régulière de Ligue des champions, le club marseillais qui signe son retour en C1 après trois années d’absence, un choc face au Real Madrid est programmé.
Mbappé invaincu contre l’OM pendant son passage au PSG
A chaque visite d’un club français en Ligue des champions, le Real Madrid ne s’est tout bonnement jamais incliné dans son temple du Bernabeu. L’OM aura donc fort à faire s’il veut démarrer sa campagne européenne de la meilleure des manières. D’autant plus qu’un vieil ennemi va se dresser sur sa route. Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a arboré la tunique du club rival du PSG. En 16 matchs, la nouvelle star du Real Madrid n’est jamais sortie défaite par l’OM et affiche un bilan de 14 victoires.
Mbappé face à l’OM du temps du PSG : 10 buts et 3 passes décisives
En outre, plus que simplement collectivement, c’est sur le plan individuel que Kylian Mbappé s’est avéré être un poison pour l’OM. En effet, au cours des 16 rencontres en question avec le PSG, le champion du monde tricolore a trouvé le chemin des filets à 10 reprises, le tout en délivrant 3 passes décisives. Lors de son voyage dans la capitale espagnole pour cette grande soirée de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille va donc retrouver une de ses bêtes noires de ces dernières années. Le décor est planté.