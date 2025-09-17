Officiel : La sanction est tombée, l’OL perd une recrue !

Alexis Brunet

Malgré un mercato très compliqué, l’OL réussit pour le moment un bon début de saison. Les Lyonnais ont pour le moment un bilan de trois victoires et une défaite, face à Rennes dimanche dernier. Lors de cette rencontre, Tyler Morton avait été exclu pour un tacle dangereux sur Kader Meïté. Un geste qui lui a valu un match ferme de suspension plus un autre avec sursis.

Après trois victoires d’affilée, l’OL est tombé sur la pelouse du Stade Rennais dimanche dernier. Alors qu’ils menaient 1-0, les Lyonnais se sont par la suite effondrés en fin de match et ils se sont inclinés 3-1. Malgré cette défaite, les joueurs de Paulo Fonseca sont quatrièmes de Ligue 1.

Morton exclut face à Rennes Alors qu’il brille depuis son arrivée à l’OL cet été, Tyler Morton avait malheureusement plombé ses partenaires face à Rennes. En effet, coupable d’un tacle dangereux sur Kader Meïté, le milieu de terrain avait hérité d’un carton rouge. Une exclusion qui avait donc permis aux Rennais de revenir dans le match et d’arracher la victoire.