Officiel : La sanction est tombée, l’OL perd une recrue !

Malgré un mercato très compliqué, l’OL réussit pour le moment un bon début de saison. Les Lyonnais ont pour le moment un bilan de trois victoires et une défaite, face à Rennes dimanche dernier. Lors de cette rencontre, Tyler Morton avait été exclu pour un tacle dangereux sur Kader Meïté. Un geste qui lui a valu un match ferme de suspension plus un autre avec sursis.
Après trois victoires d’affilée, l’OL est tombé sur la pelouse du Stade Rennais dimanche dernier. Alors qu’ils menaient 1-0, les Lyonnais se sont par la suite effondrés en fin de match et ils se sont inclinés 3-1. Malgré cette défaite, les joueurs de Paulo Fonseca sont quatrièmes de Ligue 1.
Morton exclut face à Rennes
Alors qu’il brille depuis son arrivée à l’OL cet été, Tyler Morton avait malheureusement plombé ses partenaires face à Rennes. En effet, coupable d’un tacle dangereux sur Kader Meïté, le milieu de terrain avait hérité d’un carton rouge. Une exclusion qui avait donc permis aux Rennais de revenir dans le match et d’arracher la victoire.
Un match ferme de suspension pour Morton, plus un autre avec sursis
Ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie pour examiner le cas de Tyler Morton notamment. Le milieu de terrain de l’OL a hérité d’un match ferme de suspension plus un autre avec sursis. Un gros coup dur pour Lyon, car l’Anglais est l’un des meilleurs Gones depuis son arrivée cet été en provenance de Liverpool.