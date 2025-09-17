Dembélé - Doué : Le cauchemar continue pour le PSG

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, le PSG a perdu sur blessure Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors d’un match de l’équipe de France. Les deux joueurs seront indisponibles pendant plusieurs semaines, mais ce mercredi soir un autre Parisien s’est malheureusement blessé. Face à l’Atalanta, Joao Neves a dû céder sa place à Gonçalo Ramos.

Dernièrement, les relations entre Didier Deschamps et le PSG se sont détériorées. Le club de la capitale n’a pas du tout apprécié le fait que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se blessent lors du match contre l’Ukraine alors que le champion d'Europe avait informé le staff médical de l’équipe de France qu’il fallait notamment se montrer prudent avec l’ancien Barcelonais.

João Neves également blessé Malheureusement pour Luis Enrique, un nouveau joueur du PSG s’est blessé. Ce mercredi soir contre l’Atalanta Bergame, João Neves a dû céder sa place sur blessure à Gonçalo Ramos peu avant l’heure de jeu. Un vrai coup dur pour le club de la capitale car le milieu de terrain portugais est l’un des hommes de base du technicien espagnol.