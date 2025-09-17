OM : Payet balance sur la grosse polémique !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’OM n’est pas passé loin de l’exploit. Opposés au Real Madrid pour la première journée de Ligue des champions, les Marseillais se sont inclinés 2-1 à cause de Kylian Mbappé, buteur par deux fois sur penalty. Justement, le deuxième penalty obtenu par les Madrilènes suite à une main de Facundo Medina a déclenché une grosse polémique. Selon Dimitri Payet, l’arbitre de la rencontre a voulu compenser par rapport au carton rouge de Dani Carvajal.

Mardi soir, la Ligue des champions a fait son grand retour après des mois d’absence. Au niveau des clubs français, c’est l’OM qui avait l’honneur d’ouvrir le bal avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Devant au score grâce à un but de Timothy Weah, les Marseillais se sont finalement inclinés 2-1 à cause d’un doublé de Kylian Mbappé sur penalty.

Polémique pour le second penalty L’OM peut donc s’en vouloir de n’avoir ramené aucun point d’Espagne, d’autant plus qu’une polémique est venue entacher la victoire des partenaires de Kylian Mbappé. En effet, l’arbitre de la rencontre a accordé un second penalty aux Madrilènes pour une main de Facundo Medina dans la surface. Mais d’après certains, cette dernière n’aurait pas dû être sifflée car elle intervient après un tacle du défenseur argentin. Le central marseillais ne fait pas exprès et c’est son élan qui le pousse à la faute.