Polémique à l'OM, Kylian Mbappé s'en mêle !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid a battu l'OM (2-1). A la suite d'une main dans la surface de Facundo Medina, Kylian Mbappé a pu offrir la victoire à son équipe sur penalty. Alors que les Marseillais ont pesté contre l'arbitrage, le numéro 10 merengue a pris position, estimant que le défenseur olympien était bel et bien coupable d'une faute.

Pour ses débuts en Ligue des Champions, l'OM est tombé sur un gros morceau : le Real Madrid. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont affronté ceux de Xabi Alonso ce mardi soir. Et malheureusement pour les Marseillais, ils ont perdu face aux Merengue (2-1).

Real Madrid : L'OM dénonce l'arbitrage Alors que l'OM et le Real Madrid étaient dos à dos (1-1), l'arbitre de la rencontre a accordé un penalty au club espagnol. Auteur d'une main dans la surface, Facundo Medina a vu Kylian Mbappé transformer son coup de pied de réparation.

«C'est honteux» Après le coup de sifflet final de Real Madrid - OM, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont critiqué la décision arbitrale sur le deuxième penalty accordé à leur adversaire. « Je pense qu'il n'y a pas pénalty, c'est honteux, je suis désolé. Et je l'aurais dit si ça avait été de mon côté. Pour moi il n'y a pas pénalty, jamais. Jamais », a pesté l'entraineur de l'OM en conférence de presse, avant que le directeur sportif marseillais n'en rajoute une couche en zone mixte : « Le deuxième penalty accordé au Real Madrid ? C’est un petit peu dur. Je ne vais pas dire que c’est un pénalty imaginaire, parce qu’on voit qu’il y a un contact de la main. Mais le joueur (Facundo Medina) tacle, il joue le ballon… On voit bien qu’il ne joue que le ballon et en étant par terre, il a le ballon qui lui touche un peu la main. Ça me semble très sévère. Je peux me tromper, mais perdre comme ça, c'est un petit peu rageant ».