«Ce n’est pas normal», Riolo choqué par l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est passé proche d'un exploit retentissant ce mardi soir. En supériorité numérique pendant une demi-heure, le club marseillais pensait tenir le point du match nul jusqu'au penalty transformé par Kylian Mbappé dans les dernières minutes de jeu (2-1). Après le coup de sifflet final, les regrets étaient immenses y compris chez les observateurs comme Daniel Riolo.

L’OM y a longtemps cru. Face au Real Madrid ce mardi soir, le club marseillais a réalisé une belle partie, mais s’est incliné dans les dernières minutes de jeu. La faute à un penalty litigieux concédé par Facundo Medina et transformé par Kylian Mbappé.

Les regrets de l'OM Sur RMC, Daniel Riolo pense que l’OM aurait pu faire mieux, surtout après l’expulsion de Dani Carvajal en début de seconde période. Aussi, le journaliste s’est interrogé sur la forme physique des hommes de Roberto de Zerbi.