«Ce n’est pas normal», Riolo choqué par l’OM !

L'OM est passé proche d'un exploit retentissant ce mardi soir. En supériorité numérique pendant une demi-heure, le club marseillais pensait tenir le point du match nul jusqu'au penalty transformé par Kylian Mbappé dans les dernières minutes de jeu (2-1). Après le coup de sifflet final, les regrets étaient immenses y compris chez les observateurs comme Daniel Riolo.
L’OM y a longtemps cru. Face au Real Madrid ce mardi soir, le club marseillais a réalisé une belle partie, mais s’est incliné dans les dernières minutes de jeu. La faute à un penalty litigieux concédé par Facundo Medina et transformé par Kylian Mbappé.
Les regrets de l'OM
Sur RMC, Daniel Riolo pense que l’OM aurait pu faire mieux, surtout après l’expulsion de Dani Carvajal en début de seconde période. Aussi, le journaliste s’est interrogé sur la forme physique des hommes de Roberto de Zerbi.
« Je suis frustré »
« Les joueurs étaient cramés ? Mais ce n’est pas normal. Il y a eu un poids qu’ils se sont mis, évidemment, il y a toute l'attente toujours autour de l'OM en Ligue des champions, le match à Madrid... Mais tu sors de ce match avec une défaite alors que tu as joué 15-20 minutes à 11 contre 10 contre un Real peu convaincant. Je suis frustré » a déclaré Riolo durant l’After Foot ce mardi soir.