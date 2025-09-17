PSG - Donnarumma : Le mensonge de Luis Enrique dénoncé par une proche !

Axel Cornic

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, avec des prestations de très haut niveau, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Le choix a été fait de miser sur Lucas Chevalier du LOSC, ce qui continue de faire beaucoup parler, surtout en Italie.

C’est l’un des gros rebondissements de l’été. Considéré comme l’un des cadres de l’équipe, Gianluigi Donnarumma a été écarté par le PSG et s’est retrouvé sur le marché des transferts. Il a finalement signé à Manchester City, mais cette décision forte a soulevé énormément de débats, en France comme à l’étranger.

« Mais si tu as déjà un grand joueur, tu veux quoi ? Un extraterrestre ?! » Et ça continue, puisque Luigi Turci a glissé un tacle à Luis Enrique tout récemment. « Je pense que Luis Enrique a fait des déclarations assez paradoxales. D'un côté, il affirme qu'il est un excellent gardien et une personne encore meilleure, mais de l'autre, il affirme rechercher autre chose. Mais si tu as déjà un grand joueur, tu veux quoi ? Un extraterrestre ?! » a expliqué l’entraineur des gardiens italien, sur TMW.