Transfert à l’OM : Une «belle recrue» annoncée à Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 15M€, Benjamin Pavard était titularisé d'entrée de jeu mardi soir contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Et Pierre Ménès semble avoir été bluffé par la performance de la nouvelle recrue marseillaise.

L'OM a renouvelé une bonne partie de son secteur défensif durant le mercato estival avec notamment les arrivées de CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri ou encore Benjamin Pavard. Le champion du Monde 2018, arrivé en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, s'est déjà imposé comme un titulaire à l'OM.

Pavard a démarré à Madrid Mardi soir, alors que l'OM démarrait sa campagne de Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid (défaite 2-1), Benjamin Pavard était titularisé au poste de latéral droit par Roberto De Zerbi. Et le joueur de l'équipe de France a rendu une bonne copie à Madrid aux yeux de Pierre Ménès.