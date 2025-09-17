Donnarumma : Le sale coup qu’il veut jouer au PSG

Alexis Brunet

Lors des derniers instants du mercato estival, le PSG a réussi à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma qui a décidé de rejoindre Manchester City. Déjà sacré la saison dernière en Ligue des champions, l’Italien entend remporter la C1 une nouvelle fois, alors que dans le même temps son ancien club affiche la même ambition.

Cet été, un transfert a beaucoup fait parler au PSG, celui de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but a été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui, malgré son rôle très important dans le sacre parisien en Ligue des champions avec de nombreuses parades de classe mondiale face à Liverpool, Arsenal ou bien encore Aston Villa.

Donnarumma veut remporter la Ligue des champions avec Manchester City Gianluigi Donnarumma a donc remporté la Ligue des champions la saison dernière avec le PSG, mais il ne compte pas s’arrêter là. En effet, le portier italien souhaite faire de même avec Manchester City pour sa première année en Angleterre et donc embêter Paris qui espère réaliser le doublé. « C'est certainement l'un des objectifs. Nous devons voir grand, mais l'important est de penser match après match. Demain, ce sera un match difficile, nous affronterons une équipe forte dans laquelle jouent beaucoup de mes coéquipiers en sélection nationale », a déclaré le champion d’Europe en conférence de presse, d’après des propos rapportés par TMW.