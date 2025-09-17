Donnarumma : Le sale coup qu’il veut jouer au PSG

Lors des derniers instants du mercato estival, le PSG a réussi à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma qui a décidé de rejoindre Manchester City. Déjà sacré la saison dernière en Ligue des champions, l’Italien entend remporter la C1 une nouvelle fois, alors que dans le même temps son ancien club affiche la même ambition.
Cet été, un transfert a beaucoup fait parler au PSG, celui de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but a été poussé vers la sortie par Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui, malgré son rôle très important dans le sacre parisien en Ligue des champions avec de nombreuses parades de classe mondiale face à Liverpool, Arsenal ou bien encore Aston Villa.
Donnarumma veut remporter la Ligue des champions avec Manchester City
Gianluigi Donnarumma a donc remporté la Ligue des champions la saison dernière avec le PSG, mais il ne compte pas s’arrêter là. En effet, le portier italien souhaite faire de même avec Manchester City pour sa première année en Angleterre et donc embêter Paris qui espère réaliser le doublé. « C'est certainement l'un des objectifs. Nous devons voir grand, mais l'important est de penser match après match. Demain, ce sera un match difficile, nous affronterons une équipe forte dans laquelle jouent beaucoup de mes coéquipiers en sélection nationale », a déclaré le champion d’Europe en conférence de presse, d’après des propos rapportés par TMW.
Chevalier a remplacé Donnarumma
Si Luis Enrique voulait absolument se séparer de Gianluigi Donnarumma, c’est surtout car il a réussi à faire venir le gardien qu’il désirait pour remplacer l’Italien. Après plusieurs bonnes saisons du côté de Lille, Lucas Chevalier a fait le grand saut cet été en rejoignant le PSG contre un chèque de 55M€ bonus compris. L'ancien joueur du LOSC a d'ailleurs remporté un premier trophée lors de son premier match avec Paris, la Supercoupe d'Europe contre Tottenham le 13 août dernier.