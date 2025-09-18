PSG - Transfert d'une star : L'annonce qui met fin aux rumeurs !

Axel Cornic

Avec la décision du Paris Saint-Germain de l’écarter pour miser sur Lucas Chevalier, l’avenir de Gianluigi Donnarumma a été l’un des gros feuilletons de l’été. Il faut dire qu’un gardien de son talent ferait saliver n’importe quel club et ils sont nombreux à y avoir pensé, avant sa signature pour Manchester City.

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma semblait pouvoir régler la question du gardien de but pendant des nombreuses années. Mais alors qu’il faisait enfin l’unanimité, le PSG l’ami à la porte, préférant un profil comme celui de Lucas Chevalier, arrivé du LOSC pour près de 50M€.

L’été agité de Donnarumma Donnarumma a finalement rejoint Pep Guardiola à Manchester City, mais d’autres options semblaient se présenter à lui au cours du dernier mercato. C’est notamment le cas en Italie, où la presse a évoqué un possible retour en Serie A. Plus précisément à l’Inter, où il aurait pris la place d’un Yann Sommer vraisemblablement jugé trop vieux.