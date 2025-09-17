Transfert : De Zerbi l’appelle en pleine nuit pour le recruter à l’OM !

Après avoir inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs mardi soir face au Real Madrid en Ligue des champions, Timothy Weah a expliqué son choix de rejoindre l’OM cet été. L’international américain a confié que la présence de Roberto De Zerbi avait été très importante, le technicien italien lui ayant fait clairement ressentir qu’il le voulait à Marseille.
Dans une interview accordée à CBS Sports mardi soir, après la défaite de l’OM sur la pelouse du Real Madrid (2-1) lors de la première journée de Ligue des champions, Timothy Weah est revenu sur son choix de rejoindre Marseille cet été, où il a été prêté avec option d’achat par la Juventus, et l’importance qu’a eu Roberto De Zerbi dans cette décision.
« Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait »
« Personnellement, c’est un entraîneur de joueurs, il aime ses joueurs. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club. Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait », a répondu l’international américain (45 sélections).
« Je me battrai jusqu’à la mort pour lui »
Timothy Weah est prêt à tout donner pour l'entraîneur de l'OM : « Il va pouvoir faire de moi un meilleur joueur, je crois en sa philosophie, je crois en tout ce qu’il fait et il transmet sa passion. Quand on a un coach qui aime le football, ça te donne aussi envie d’aimer le jeu et de prendre du plaisir à jouer. Je suis super heureux d’être l’un de ses joueurs et je me battrai jusqu’à la mort pour lui. »