Transfert : De Zerbi l’appelle en pleine nuit pour le recruter à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs mardi soir face au Real Madrid en Ligue des champions, Timothy Weah a expliqué son choix de rejoindre l’OM cet été. L’international américain a confié que la présence de Roberto De Zerbi avait été très importante, le technicien italien lui ayant fait clairement ressentir qu’il le voulait à Marseille.

Dans une interview accordée à CBS Sports mardi soir, après la défaite de l’OM sur la pelouse du Real Madrid (2-1) lors de la première journée de Ligue des champions, Timothy Weah est revenu sur son choix de rejoindre Marseille cet été, où il a été prêté avec option d’achat par la Juventus, et l’importance qu’a eu Roberto De Zerbi dans cette décision.

« Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait » « Personnellement, c’est un entraîneur de joueurs, il aime ses joueurs. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu au club. Il m’appelait tard le soir pour me dire à quel point il me voulait », a répondu l’international américain (45 sélections).