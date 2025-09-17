OM : Riolo annonce un changement, un attaquant est attendu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par la Juventus à l'OM jusqu'à la fin de la saison, Timothy Weah a été positionné relativement haut sur le terrain face au Real Madrid. Sur RMC, Daniel Riolo s'est questionné sur son positionnement après la rencontre. A la Juventus, l'international américain de 25 ans avait testé au poste de latéral.

Dans son 4-2-3-1, l’OM a posé de sérieux problèmes au Real Madrid. Malheureusement pour les hommes de Roberto de Zerbi, Kylian Mbappé s’est montré intraitable, inscrivant un doublé sur penalty. Après le coup de sifflet final, Daniel Riolo s’est questionné sur le système mis en place par le technicien italien, et notamment sur la position de Timothy Weah, recruté cet été et capable d’évoluer aussi bien dans un rôle de latéral que dans un rôle d’ailier, comme ce mardi soir.

Les questionnements de Riolo « De Zerbi, il peut faire autrement qu'une défense à trois avec deux pistons. Élément très important, Weah n’est pas venu pour jouer en haut. L'idée des dirigeants ,l'idée de De Zerbi quand il le prennent, c'est le Weah nouvelle version en joueur de piston, qui avait été essayé un peu à Lille mais beaucoup plus à la Juve. Il ne vient pas pour jouer là où il a joué contre le Real. [...] Les entraîneurs ont fini par voir une reconversion possible pour lui. Ses stats indiquent qu’il est trop faible dans une position haute sur le terrain » a confié e journaliste sur le plateau de l’After Foot.