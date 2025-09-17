Transfert à l’OM : L’annonce qui va faire vibrer les supporters !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté à la dernière minute par l'OM, Benjamin Pavard a fait ses adieux à l'Inter Milan et observe une période de prêt. L'international français semble avoir connu une intégration rapide dans son nouveau club et il nourrit de grandes ambitions, tout comme le club. Les Marseillais ont débuté leur campagne européenne tambour battant face à au Real Madrid mardi soir.

Très heureux de rejoindre l'OM, Benjamin Pavard connaît des débuts réussis puisqu'il a marqué son premier but contre Lorient. Le défenseur voulait revenir en Ligue 1, lui qui a commencé sa carrière professionnelle à Lille et il croit beaucoup en Marseille, dont le projet l'a convaincu. Il s'est confié sur les objectifs à accomplir.

L'OM de retour sur le droit chemin ? Auteur d'un début de saison chaotique, l'OM semble se rattraper maintenant que De Zerbi peut profiter d'un effectif complet. Il faudra que tous les joueurs soient présents pour rester un adversaire sérieux. « Je viens avec quelles ambitions collectives à Marseille ? Déjà de faire une bonne saison, de procurer beaucoup d’émotions au public. Et aussi à quelqu’un qui est très fan sur votre plateau : Samir Nasri. Le plus important c’est de se rapprocher de Paris » confie d'abord Pavard à Canal+.