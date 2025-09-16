Rupture avec le PSG : Marquinhos jette un froid face à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Marquinhos est prêt à aider Ilya Zabarnyi. C’est en effet le message que le défenseur du PSG où il est accessoirement le capitaine de l’équipe, a tenu à communiquer en conférence de presse ce mardi. Toutefois, le Brésilien a habilement esquivé une question sur son avenir à titre personnel.

Le Paris Saint-Germain a mis la main à la poche cet été afin d’offrir une solution supplémentaire dans le secteur défensif à Luis Enrique. C’est pourquoi Ilya Zabarnyi a été recruté contre la somme de 66M€ en provenance de Bournemouth. Un concurrent direct à Marquinhos, capitaine et taulier du vestiaire du PSG, qui s’est attardé sur le cas Zabarnyi en conférence de presse avant le coup d’envoi de la campagne de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame au Parc des princes mercredi soir.

«Est-ce que vous vous voyez encore plusieurs saisons au Paris Saint-Germain ?» « Zabarnyi est arrivé cette année, mais il y a toujours eu de la concurrence au Paris Saint-Germain. Personne n’a sa place garantie ici à Paris. Si je suis là depuis 12 ans, c’est parce que je me suis bagarré à tous les entraînements et à tous les matchs, j’ai donné mon maximum. Personne ne m’a fait de cadeau. C’est ce que je vais continuer à faire. La concurrence te pousse vers l'avant, te motive à travailler encore plus. Ça te fait sortir de ta zone de confort ». a confié Marquinhos face aux journalistes ce mardi.