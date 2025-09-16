Rupture avec le PSG : Marquinhos jette un froid face à la presse !

Marquinhos est prêt à aider Ilya Zabarnyi. C’est en effet le message que le défenseur du PSG où il est accessoirement le capitaine de l’équipe, a tenu à communiquer en conférence de presse ce mardi. Toutefois, le Brésilien a habilement esquivé une question sur son avenir à titre personnel.
Le Paris Saint-Germain a mis la main à la poche cet été afin d’offrir une solution supplémentaire dans le secteur défensif à Luis Enrique. C’est pourquoi Ilya Zabarnyi a été recruté contre la somme de 66M€ en provenance de Bournemouth. Un concurrent direct à Marquinhos, capitaine et taulier du vestiaire du PSG, qui s’est attardé sur le cas Zabarnyi en conférence de presse avant le coup d’envoi de la campagne de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame au Parc des princes mercredi soir.
«Est-ce que vous vous voyez encore plusieurs saisons au Paris Saint-Germain ?»
« Zabarnyi est arrivé cette année, mais il y a toujours eu de la concurrence au Paris Saint-Germain. Personne n’a sa place garantie ici à Paris. Si je suis là depuis 12 ans, c’est parce que je me suis bagarré à tous les entraînements et à tous les matchs, j’ai donné mon maximum. Personne ne m’a fait de cadeau. C’est ce que je vais continuer à faire. La concurrence te pousse vers l'avant, te motive à travailler encore plus. Ça te fait sortir de ta zone de confort ». a confié Marquinhos face aux journalistes ce mardi.
Marquinhos fait l’éloge de Zabarnyi mais ne répond pas à la question sur son avenir au PSG
Sous contrat jusqu’en juin 2028 au PSG, Marquinhos a affirmé qu’il prêtera main forte à Ilya Zabarnyi pour que la recrue ukrainienne soit mise dans les meilleures dispositions, sans pour autant répondre à l’interrogation d’un journaliste sur son avenir parisien. « Lui, c'est un très bon défenseur, très jeune qui peut encore beaucoup grandir et s’améliorer. Je vais toujours l'aider quand il aura besoin. Sur le nombre de matchs qu'on jouera, c'est une question pour le coach. La gestion sera importante cette saison, c'est pour ça qu'il a voulu ces joueurs pour combler les lacunes qu'il pensait avoir. Je suis vraiment content quand il y a des bons joueurs. Ma mère m'a dit quand j’étais petit: 'tu n'as pas besoin de changer un ami pour un ballon'. Tu n’as pas besoin de faire de mauvaises choses à quelqu’un qui est en concurrence avec toi. Travaille, sois honnête avec tes équipiers et c'est le coach qui choisira » ».