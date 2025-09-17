OM : Un énorme clash à cause du mercato ?

Amadou Diawara

Accusant Pablo Longoria de dénigrer la Ligue et le football français, Waldemar Kita s'en est pris violemment à lui lors de la dernière réunion du conseil d'administration de la LFP. D'ailleurs, le président du FC Nantes aurait même réclamé la démission de son homologue de l'OM. Une prise en grippe qui serait liée au dossier Matthis Abline, qui est finalement resté chez les Canaris cet été.

Selon les informations de L'Equipe, Waldemar Kita ne s'est pas montré tendre envers Pablo Longoria lors de la dernière réunion du conseil d'administration de la LFP. En effet, le président du FC Nantes aurait attaqué violemment son homologue de l'OM, l'accusant de dénigrer à la fois la Ligue et le football français.

OM-FCN : Kita s'en est pris à Longoria Sur son compte X, Mohamed Toubache-Ter a évoqué le clash entre Waldemar Kita et Pablo Longoria. Selon lui, le président du FC Nantes s'en est pris à celui de l'OM à cause du dossier Matthis Abline.