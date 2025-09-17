Mbappé fait une énorme victime : C'est confirmé par l'OM !

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est imposé comme le leader incontesté du projet merengue, ce qui s'est confirmé sous les ordres de Xabi Alonso. D'ailleurs contre l'OM, Vinicius Junior était sur le banc au coup d'envoi de la rencontre, Rodrygo lui a été préféré. Une situation largement commentée en Espagne.
Cela fait désormais plusieurs mois que Vinicius Junior paraît très en retrait au Real Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé et la perte du Ballon d'Or face à Rodri ont fait très mal à l'ailier brésilien qui est clairement déclassé comme en témoigne le fait qu'il était remplaçant contre l'OM mardi soir. Une situation largement commentée en Espagne.
Vinicius sur le banc contre l'OM
Sur le plateau d'El Larguero, le journaliste espagnol Antonio Romero a estimé que c'était bien un coup dur pour Vinicius Junior : « L'avertissement à Vinicius est très sérieux, c'est lui qui doit d'abord se remettre en question, car il n'est pas performant. Il a essayé, il a essayé de déborder, mais il n'y arrive pas. Il doit accepter que c'est le Real Madrid de Mbappé. Courtois et l'avant-centre sont intouchables ».
«C'est le Real Madrid de Mbappé»
Un avis également partagé par Antón Meana : « Je suis surpris de la facilité avec laquelle les remplacements de Vinicius sont acceptés. Ils sont désormais considérés comme normaux. Le Real Madrid fait ses débuts et Rodrygo, qui était sur le départ il y a deux jours, passe devant. Il laisse Vinicius sur le banc. Cela était impensable il y a quelques mois ».