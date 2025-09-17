Mbappé fait une énorme victime : C'est confirmé par l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est imposé comme le leader incontesté du projet merengue, ce qui s'est confirmé sous les ordres de Xabi Alonso. D'ailleurs contre l'OM, Vinicius Junior était sur le banc au coup d'envoi de la rencontre, Rodrygo lui a été préféré. Une situation largement commentée en Espagne.

Cela fait désormais plusieurs mois que Vinicius Junior paraît très en retrait au Real Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé et la perte du Ballon d'Or face à Rodri ont fait très mal à l'ailier brésilien qui est clairement déclassé comme en témoigne le fait qu'il était remplaçant contre l'OM mardi soir. Une situation largement commentée en Espagne.

Vinicius sur le banc contre l'OM Sur le plateau d'El Larguero, le journaliste espagnol Antonio Romero a estimé que c'était bien un coup dur pour Vinicius Junior : « L'avertissement à Vinicius est très sérieux, c'est lui qui doit d'abord se remettre en question, car il n'est pas performant. Il a essayé, il a essayé de déborder, mais il n'y arrive pas. Il doit accepter que c'est le Real Madrid de Mbappé. Courtois et l'avant-centre sont intouchables ».