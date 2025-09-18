PSG : Luis Enrique abandonne, scandale à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une décision inédite. Depuis dimanche et la réception du RC Lens, Luis Enrique a décidé de vivre la première période des matches du PSG depuis les tribunes, ce qui lui offre une perspective différente. Mais son d'abandonner le banc parisien fait scandale en Italie après la large victoire parisienne contre l'Atalanta (4-0).

Victime d'une fracture de la clavicule, Luis Enrique avait décidé d'assister à la première période du match contre Lens depuis les tribunes. Une expérience qui a du lui plaire, puisqu'il a de nouveau abandonné le banc du PSG durant les 45 premières minutes contre l'Atalanta mercredi soir. Un choix inédit qui surprend en Italie.

Luis Enrique abandonne le banc du PSG, l'Italie ne digère pas En effet, dans ses colonnes ce jeudi matin, le Corriere de Bergamo s'est étonné de ne pas voir Luis Enrique sur le banc du PSG durant la première période. « Luis Enrique a vu la première période depuis les tribunes, à cinq mètres de notre poste de presse. Il prétend que d’en haut, vous pouvez mieux lire les matchs, alors il brise le moule et pendant 45 minutes, il abandonne le banc. Le PSG a de la chance. L’Atalanta avait dans le même point de vue trois des collaborateurs de Juric, les tacticiens-statisticiens, équipés d’ordinateurs équipés de programmes spéciaux. Compte tenu de la façon dont cela s’est passé, vous pouvez tirer vos propres jugements », écrit le quotidien italien.