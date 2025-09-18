«On est dérangé par ça...» : Un joueur du PSG confirme un gros problème !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’hécatombe continue pour le PSG, qui a vu Joao Neves sortir sur blessure ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame (4-0). Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Lucas Beraldo, le milieu de terrain portugais pourrait lui aussi rejoindre l’infirmerie, un coup dur sur lequel est revenu Lucas Chevalier.

Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l’équipe de France, le PSG a connu quelques frayeurs le week-end dernier, face à Lens, avec les sorties de Lucas Beraldo, Khvicha Kvaratskhelia et Kang-In Lee. Plus de peur de mal puisque les deux joueurs offensifs sont apparus sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir contre l’Atalanta. Le défenseur brésilien, pour sa part, ne devrait pas être absent trop longtemps après avoir été touché à la cheville gauche.

Nouvelle blessure au PSG Comme redouté après le calendrier démentiel de la saison dernière et la courte préparation estivale, les alertes sont nombreuses dans les rangs du PSG. Et ce mercredi, c’est Joao Neves qui a dû céder prématurément sa place en se tenant la cuisse gauche. Interrogé par Canal+, Lucas Chevalier reconnaît que Luis Enrique doit se montrer habile.