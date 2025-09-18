PSG - Transfert d’un buteur : Riolo confirme en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de doublure de luxe au PSG, Gonçalo Ramos aurait refusé l'idée d'un départ du club de la capitale cet été, bien décidé à se battre pour sa place dans la hiérarchie offensive de Luis Enrique. Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé cette information au sujet de l'international portugais mercredi soir en direct sur RMC.

Barré par une très grosse concurrence sur le front de l'attaque du PSG, Gonçalo Ramos ne parvient pas à s'imposer comme un titulaire indiscutable au Parc des Princes. Mercredi soir encore, malgré les absences d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué contre l'Atalanta, le buteur portugais a démarré la rencontre sur le banc, parvenant malgré tout à inscrire le dernier but du PSG après son entrée en jeu (score final 4-0).

« Ramos n’a pas demandé à partir » L'EQUIPE indiquait pourtant récemment dans ses colonnes que Gonçalo Ramos avait décidé de ne pas quitter le PSG durant le mercato estival afin de s'y imposer, une information confirmée en direct sur RMC Sport par Daniel Riolo mercredi soir : « Ramos n’a pas demandé à partir. Je crois que la soupe est bonne. Il est dans un club qui gagne, c’est la fête… Il a le temps, il est jeune », a-t-il lâché au micro de l'After Foot.