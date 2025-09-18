Mercato - OM : Le crack qui affole toute l'Europe !

Alexis Brunet

Alors que le mercato a fermé ses portes début septembre, l’OM réfléchit déjà à des potentiels coups pour l’avenir. Le club phocéen s’intéresse notamment à Prince Amoako Junior. Problème : le club phocéen n’est pas le seul sur le coup. Certains géants européens ont également coché le nom du crack ghanéen de 18 ans, dont le Real Madrid et le Bayern Munich.

Cet été encore, l’OM a été l’un des grands acteurs du mercato. Le club phocéen s’est montré actif au niveau des arrivées, mais également des départs et au total Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réalisé plus d’une vingtaine de mouvements.

L’OM observe Prince Amoako Junior Même si le mercato est terminé, l’OM continue ses recherches pour dénicher les talents de demain. Selon les informations de TBR Football, le club phocéen serait sur la piste de Prince Amoako Junior, jeune attaquant ghanéen de 18 ans qui évolue au Danemark à Nordsjaelland. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en huit matches.