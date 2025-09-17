Départ du PSG : Marquinhos vend la mèche pour son prochain challenge ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de terminer sa carrière au PSG, Marquinhos n'a pas encore décidé de quoi serait faite son après-carrière. Deux choses sont certaines si l'on en croit les propos du défenseur brésilien : il souhaite continuer à travailler dans le football, et de préférence au PSG à qui il lance déjà un appel du pied.

Du haut de ses 31 ans et alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2028, Marquinhos se rapproche inexorablement de la fin de sa belle histoire d'amour avec le club de la capitale, qui avait démarré en 2013 alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme. Et dans un large entretien accordé au Parisien, Marquinhos se livre sur son futur après le PSG.

Marquinhos veut finir au PSG... Le capitaine souhaite déjà pouvoir terminer sa carrière au PSG : « J'espère… La concurrence est de plus en plus difficile dans les grands clubs. Mais jusqu'au dernier jour, je me donnerai à plus de 100% pour Paris. Avec la forme que j'ai et vu mon âge, je peux encore apporter beaucoup à cette équipe. Mais il peut se passer beaucoup de choses, ça dépend du président, du coach, de moi aussi », confie Marquinhos.