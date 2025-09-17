Transfert historique au PSG, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato ferme vendredi en D1 Arkema, le PSG prépare un énorme coup. Le club de la capitale tenterait de convaincre Alexia Putellas de signer. Un énorme contrat aurait été offert à la star du FC Barcelone qui refusera de négocier un transfert. Par conséquent, le PSG serait prêt à lever la clause libératoire de la double Ballon d'Or estimée à 1,1M€. Ce qui serait le plus gros transfert de l'histoire du club parisien.

Après un été agité qui a vu partir notamment Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro, le PSG s'est renforcé en attirant Olga Carmona, Florianne Jourde et Rasheedat Ajibade. Cependant, le club de la capitale pourrait bien frapper un énorme coup d'ici vendredi et la fermeture du mercato.

Putellas, l'énorme coup du PSG ? En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG a transmis une très belle offre à Alexia Putellas qui pourrait s'engager pour quatre saisons avec le club de la capitale. Le contrat proposé par la direction du PSG est bien plus important que celui qu'elle a signé en 2024 lors de sa prolongation au Barça. Mais pour boucler le deal, il faudra que le PSG lève sa clause libératoire.