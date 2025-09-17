Officiel : Le Real Madrid annonce un gros coup dur après l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’est imposé face à l’OM mardi soir (2-1) lors de la première journée de Ligue des champions, le Real Madrid va devoir faire sans Trent Alexander-Arnold pendant plusieurs semaines. Sorti sur blessure au bout de seulement cinq minutes de jeu, l’international anglais est touché au biceps fémoral de la jambe gauche et pourrait être absent pendant six semaines.

Déjà privé d’Antonio Rüdiger (32 ans), dont l’absence est estimée à trois mois, le Real Madrid va aussi devoir se passer de Trent Alexander-Arnold. Titulaire mardi soir lors de la première journée de Ligue des champions face à l’OM (2-1), le latéral droit de 26 ans a dû céder sa place après seulement cinq minutes de jeu.

Alexander-Arnold absent entre quatre et six semaines C’est Dani Carvajal (33 ans) qui a pris sa place, expulsé à 20 minutes de la fin de la rencontre pour un coup de tête sur Geronimo Rulli (33 ans). Comme indiqué par le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold est touché à la cuisse, une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains entre quatre et six semaines.