Kylian Mbappé : Bagarre au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est irrésistible depuis le début de saison. Auteur de 6 buts en 5 matchs, le capitaine de l’équipe de France flambe avec le Real Madrid. L’attaquant de 26 ans devrait toutefois avoir de la concurrence très prochainement. Endrick serait de retour de blessure, et aurait fait les efforts nécessaires pour revenir en forme.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est insaisissable. L’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin des filets à six reprises en cinq matchs avec le Real Madrid jusqu’à présent. Le capitaine de l’équipe de France est en feu en ce moment. Mais d’ici quelques jours, l’ancien du PSG pourrait avoir de la concurrence chez les Merengue.

Endrick enfin de retour avec le Real Madrid ? D’après les informations d’AS, Endrick serait enfin revenu de blessure. L’attaquant brésilien aurait réalisé son premier entraînement complet avec le reste du groupe depuis quatre mois. Tout semblerait indiquer que le crack de 19 ans fera son retour en match le 23 septembre contre Levante s’il n’est pas prêt pour la réception de l’Espanyol Barcelone ce samedi.