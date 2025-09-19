Kylian Mbappé, le grand changement annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une saison 2024-2025 en demi-teinte, Kylian Mbappé semble avoir retrouvé tout son éclat. Avec déjà sept buts en huit matchs, l’attaquant du Real Madrid affiche une forme resplendissante. Ancien international français, Benoît Trémoulinas a rendu hommage à l'ancienne star du PSG, qui n'a pas hésité à se remettre en question durant l'intersaison.

Recruté par le Real Madrid avec de grandes attentes, Kylian Mbappé avait connu une première saison contrastée, entre blessures et adaptation. Mais cette année, la donne semble avoir changé. Avec sept buts en huit rencontres, l’attaquant français a retrouvé son efficacité et surtout sa vivacité légendaire. Son doublé face à l'OM mardi soir (2-1) n'a fait que confirmer ses bonnes sensations.

Mbappé s'est métamorphosé Ancien international français, Benoît Trémoulinas a rendu hommage à Mbappé. « Je le trouve très déterminé, comme ce week-end, à l’image de son but, où il prend de vitesse deux défenseurs d’une facilité déconcertante. Je le trouve aussi beaucoup plus félin sur ses appuis, il va beaucoup plus vite. Oui, je le sens prêt physiquement. On sent qu’il a évolué, et c’est de bon augure pour le Real » a-t-il confié sur le plateau de L'Equipe de Greg.