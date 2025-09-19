Kylian Mbappé : L’OM annonce un grand projet !

Battu pour son premier match de Ligue des champions mardi dernier, l'OM a opposé une belle résistance au Real Madrid (2-1). Le club de la cité phocéenne nourrit de grandes ambitions cette saison et pourrait opérer certaines améliorations. Roberto De Zerbi semble avoir été inspiré par les rencontres de la semaine et parmi ses grandes inspirations, Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être pris en exemple. L'entraîneur place sa confiance sur les épaules de Mason Greenwood.
Malgré sa défaite face au Real Madrid, l'OM a proposé des choses intéressantes qui permettent à Roberto De Zerbi d'avancer plus sereinement vers la suite de la saison. L'entraîneur italien a très envie de transformer son arme principale Mason Greenwood. En conférence de presse à deux jours du choc face au PSG, De Zerbi confie qu'il veut voir l'Anglais suivre l'exemple des meilleurs joueurs d'Europe, à commencer par Kylian Mbappé.
De Zerbi lance un énorme projet ?
Cet été, l'OM a beaucoup travaillé pour former un effectif très compétitif. Le club de la cité phocéenne veut encore jouer les sommets de Ligue 1 et briller en Ligue des champions. Un objectif réalisable avec du travail. « Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total, comme les plus grands joueurs en Europe. Hier j'ai vu un peu de Newcastle-Barcelone, j'ai vu Raphinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes, avec une détermination incroyable. Je vois aussi Mbappé à Madrid, Dembélé aussi. Moi je voudrais l'aider. J'aimerais qu'il devienne un joueur complet, un joueur d'équipe. C'est mon travail, ce n'est pas seulement un travail individuel. Le collectif, tu l'améliores en améliorant les individualités » déclare Roberto De Zerbi à propos de Mason Greenwood.
Greenwood prêt à passer la vitesse supérieure ?
Arrivé à Marseille durant l'été 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de montrer ses belles qualités. L'attaquant anglais n'a que 23 ans et a fini deuxième meilleur buteur de Ligue 1, juste derrière Ousmane Dembélé mais avec le même nombre de réalisations (21). Pour ce retour en Ligue des champions, l'OM a clairement des ambitions de qualification pour la phase finale. La performance face au Real Madrid peut donner à Roberto De Zerbi et ses hommes une grande satisfaction.