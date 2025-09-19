Kylian Mbappé : L’OM annonce un grand projet !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battu pour son premier match de Ligue des champions mardi dernier, l'OM a opposé une belle résistance au Real Madrid (2-1). Le club de la cité phocéenne nourrit de grandes ambitions cette saison et pourrait opérer certaines améliorations. Roberto De Zerbi semble avoir été inspiré par les rencontres de la semaine et parmi ses grandes inspirations, Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être pris en exemple. L'entraîneur place sa confiance sur les épaules de Mason Greenwood.

Malgré sa défaite face au Real Madrid, l'OM a proposé des choses intéressantes qui permettent à Roberto De Zerbi d'avancer plus sereinement vers la suite de la saison. L'entraîneur italien a très envie de transformer son arme principale Mason Greenwood. En conférence de presse à deux jours du choc face au PSG, De Zerbi confie qu'il veut voir l'Anglais suivre l'exemple des meilleurs joueurs d'Europe, à commencer par Kylian Mbappé.

De Zerbi lance un énorme projet ? Cet été, l'OM a beaucoup travaillé pour former un effectif très compétitif. Le club de la cité phocéenne veut encore jouer les sommets de Ligue 1 et briller en Ligue des champions. Un objectif réalisable avec du travail. « Je m'attends de sa part qu'il devienne un joueur total, comme les plus grands joueurs en Europe. Hier j'ai vu un peu de Newcastle-Barcelone, j'ai vu Raphinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes, avec une détermination incroyable. Je vois aussi Mbappé à Madrid, Dembélé aussi. Moi je voudrais l'aider. J'aimerais qu'il devienne un joueur complet, un joueur d'équipe. C'est mon travail, ce n'est pas seulement un travail individuel. Le collectif, tu l'améliores en améliorant les individualités » déclare Roberto De Zerbi à propos de Mason Greenwood.